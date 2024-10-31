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МО України кодифікувало дистанційно керовану турель "Таврія"

04.11.2024 / 16:25
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія". Це дистанційно керована турель, оснащена двома кулеметами, один з яких – великокаліберний.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Модуль може встановлюватись на бойові броньовані машини або використовуватись для оснащення наземних роботизованих платформ.

Система управління бойового модуля дозволяє захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах.

Згідно з повідомленням, "Таврія" здатна працювати як удень, так і вночі. Модуль має бронезахист, який витримує влучання зі стрілецької зброї й захищає від уламків.

При встановленні на бронетехніці пульт керування та монітор оператора розташовуються всередині машини, що забезпечує додатковий захист військовослужбовця в бою.

Нагадамєо, кілька днів тому Міністерство оборони офіційно кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7,62×51 мм, який можна використовувати на бойових позиціях і вогневих спорудах, а також встановлювати на легкоброньовану техніку. Перед цим відомство допустило до використання в підрозділах Сил оборони України новий напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.

Загалом, з початку широкомасштабного вторгнення рф, Міністерство оборони Україникодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 20 зразківснайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.

В МО додають, що виробники озброєння та військової техніки з додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння за електронною поштою: [email protected].

Міноборони, Таврія, турель
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