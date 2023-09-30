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Костенко: В Україні можуть посилити мобілізаційні заходи

29.09.2023 / 18:30
В Україні можуть посилити мобілізаційні заходи у випадку, якщо буде змінена воєнна стратегія.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів народний депутат від фракції Голос, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він почав з того, що плани з мобілізації визначають у Генеральному штабі ЗСУ.

«Ми зможемо говорити про певну кількість (в рамках посилення мобілізації, – Ред.), коли будемо знати, скільки підрозділів нам потрібно створити, скільки підрозділів нам треба поповнити, які втрати є в підрозділах, які дії планує російська федерація, який в нас план на подальше – ми збираємось контратакувати на одному напрямку, на декількох, чи ми будемо лише стримувати російську федерацію на рубежах? Від цього вже будуються плани мобілізації, і кількість вже визначається цими планами», – сказав нардеп.

Член парламенту визнав, що сьогодні в окремих українських підрозділах, які беруть участь у бойових діях, є проблеми з комплектуванням.

Разом з тим Костенко каже, що ані йому, ані парламентському комітету, де він є секретарем, невідомо про наміри змінювати воєнну стратегію. Тому, каже він, мобілізація наразі триватиме “у такому форматі, як є”.

Нардеп додав, що державі слід запровадити зміни в державній інформаційній політиці щодо мобілізації та війни, пояснюючи суспільству, що “війна може продовжуватись довго, і ми не можемо на одних плечах її тягнути”.

Напередодні заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк робив схожу заяву, говорячи про те, що посилення темпів мобілізації може відбутись у зв’язку з перебігом бойових дій та залежно від російської федерації. Разом з тим, він казав, що наразі в Міноборони України не розглядають посилення мобілізації.

Костенко
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