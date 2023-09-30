Кулеба: Через виборчу кампанію у США слід очікувати більше дратівливих заяв щодо України

Противники підтримки нашої держави є як у Республіканській, так і в Демократичній партіях. Однак, такі люди перебувають в меншості. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, під час нещодавнього візиту до США, він не відчув початку виборчої кампанії.

"Втім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми чутимемо заяви, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори і ті, хто йдуть проти нинішньої влади, повинні критикувати нинішню владу. Такий закон", ‒ сказав Кулеба.

Україна розуміє, що опоненти адміністрації Джо Байдена атакуватимуть чинного лідера у питанні допомоги нашій країні. При цьому ключовою темою буде "неефективність використання американських коштів та корупція в Україні".

Водночас Кулеба додав, що за півтора року від американських аудиторів не було претензій щодо використання Україною допомоги США.