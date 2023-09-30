Проєкт «Незламна освіта»: Ми почали збирати комп'ютерну техніку, щоб передавати школам

Про це на пресконференції в Укрінформі розповіла керівниця благодійного проєкту «Незламна освіта», засновниця БО «БФ «Фонд освітніх ініціатив» Надія Омельченко.

«З початку війни ми бачили як нагальна ситуація вимагає реакції на те, що відбувається в освіті. Ми розуміли, що школи втрачають елементарні речі, оргтехніку, коли переїжджають. Ми почали збирати оргтехніку, комп'ютерну техніку, щоб передавати для шкіл. Але потреба зростала, і ми почали звертатися до міжнародних партнерів. Ми готові брати вживану техніку, тут ми її відновлюємо, перевіряємо, щоб вона була максимально безпечна, - і передаємо дітям. Ми готові співпрацювати з великим бізнесом, компаніями, юридичними особами, які готові віддавати техніку, яка їм не потрібна. Є певна кількість техніки, яку замінили, або компанія скоротилася, і техніка не потрібна. І її можна віддати для дітей», - розповіла Омельченко.

Вона додала, що першу велику партію техніки фонд уже готовий передати школам.

Як зауважила на пресконференції керівниця IT ESG Hub БО «БФ «Фонд освітніх ініціатив» Оксана Захарченко, спочатку збір техніки передбачається проводити в Україні. Потім проєкт пошириться на інші країни.

«Буде збиратися в Україні, а потім у Європі вживана техніка, яка силами компанії «ІТ-Інтегратор» буде відновлюватися та розподілятися згідно із заявками, які надійдуть на адресу фонду», - зазначила Захарченко.

За її словами, школи можуть звернутися до фонду стосовно цього проєкту. Також фонд запрошує соціально-відповідальний бізнес поділитися тією технікою, яка вже застаріла для їхніх завдань і буде замінюватися на новіші зразки.