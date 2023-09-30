Клименко: Депутати зібрали 186 підписів щодо заборони діяльності в Україні церков, керованих із рф

Про це повідомила заступник голови парламентської фракції “Голос” Юлія Клименко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Цей збір було ініційовано 24 серпня - у День Незалежності України. На сьогодні ми зібрали 186 підписів, і ще є потенціал назбирати до 226 і закрити дискусію про те, що голосів недостатньо”, - сказала Клименко.

За її словами, дві фракції - “Європейська солідарність” і “Голос” - повними складами підписалися під цим зверненням. “Зі “Слуги народу” підписали 120 народних депутатів”, - додала Клименко.

Зі свого боку заступник голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв у коментарі “Інтерфакс-Україна” також зазначив, що “фактично вся фракція підписалася за внесення (законопроєкту до порядку денного сесії ВР і розгляд на пленарному засіданні - ІФ-У)”.

Крім того, про підтримку відповідних ініціатив заявив і лідер депутатської групи “За майбутнє” Тарас Батенко. “Ми підписуємося мало не під усіма ініціативами, які є в парламенті з приводу заборони московського патріархату. Позиція нашої депутатської групи завжди була однозначною: у державі не може бути церкви, керованої з ворожого табору”, - сказав він.

Підтримати це рішення має намір і голова депутатської групи “Довіра” Олег Кулініч. “Я буду підтримувати законопроєкт, що обмежує вплив країни-агресора на релігійні організації в Україні. Йдеться про московський патріархат, який треба забороняти”, - каже парламентарій.

Водночас він вважає за необхідне “чітко аналізувати сам законопроєкт, тому що є різні ініціативи від колег, але остаточної редакції ми не бачимо”.