Юрчишин: У складі Верховного Суду може перебувати певна кількість людей, які б там не мали бути

Таку думку у ексклюзивному коментарі УНН озвучив нардеп, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

“Вимога щодо перезавантаження Верховного Суду є реакцією іноземних партнерів на справу Князєва й на те, що при формуванні ВС були не до кінця дотримані принципи, які були закладені у реформи. Зауваження і негативні висновки Громадської ради доброчесності та незалежних експертів в процесі добору суддів фактично ігнорувалися Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. В результаті до ВС могла потрапити певна кількість людей, які б там не мали бути, як ми бачимо із Князєвим”, — зазначив нардеп.

Тому наразі, вважає політик, необхідні висновки антикорупційних органів, які дадуть розуміння обсягів проблем у ВС. Й в залежності від їх рівня мають ухвалюватися наступні рішення, адже може бути така ситуація, припустив нардеп, що “на загал ми маємо в ВС в принципі адекватний стан справ, а Князєв — це виняток з правил”.

“Тому послідовність наступна — аналіз, завершення справи у суді. Якщо це суто справа Князєва і у нас немає фактів, які свідчили б про інших суддів — то питання вичерпане”, — зазначив він.

“Якщо ж ця проблема зачепила ще певний порядок людей — зрозуміло, що це кваліфікаційне переоцінювання і, в принципі, створення нового суду”, — резюмував Ярослав Юрчишин.