Шмигаль: Уклали угоду зі СБ на $600 млн у межах нової програми

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, про започаткування програми домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні. І сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписали Мінфін та Мінекономіки

"Ідеться про новий проєкт "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE), що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми – понад 1 млрд доларів", – написав Шмигаль.

Він вважає, що програма суттєво посилить українську економіку та зміцнить малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам.