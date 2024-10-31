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Шмигаль: Уклали угоду зі СБ на $600 млн у межах нової програми

05.11.2024 / 15:23
Україна уклала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн у межах нової програми.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, про започаткування програми домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні. І сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписали Мінфін та Мінекономіки

"Ідеться про новий проєкт "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE), що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми – понад 1 млрд доларів", – написав Шмигаль.

Він вважає, що програма суттєво посилить українську економіку та зміцнить малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам.

Мінекономіки, Шмигаль, Мінфін
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