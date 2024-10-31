Рютте: Ми повинні підвищити ціну для путіна і його друзів – авторитарних режимів

Про це написав генсек Альянсу Марк Рютте у колонці для Politico, оприлюдненій у середу, 6 листопада.

За його словами, поява військ КНДР на землі Європи – історична подія, яка має змусити всіх замислитися, "чи не стоїмо ми на порозі чогось набагато темнішого, ніж спустошення, яке вже спіткало народ України".

Рютте наголосив, що поглиблення військових і економічних зв'язків між росією і Північною Кореєю не лише загрожує євроатлантичній і індо-тихоокеанській безпеці, але й загрожує глобальній безпеці.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росії країни-члени НАТО надали Україні понад 99% усієї військової підтримки та перебувають на шляху до виконання фінансової обіцянки надати Україні цього року 40 млрд євро військової допомоги.

"Зараз нам потрібні політичні зобов'язання продовжувати цей курс у довгостроковій перспективі. Досі наша підтримка допомагала Україні продовжувати боротьбу. Але нам потрібно зробити набагато більше, щоб змінити траєкторію конфлікту. Ми повинні підвищити ціну для путіна і його друзів – авторитарних режимів", – написав Рютте.

Генсек НАТО додав, що також слід більше інвестувати у відносини з індо-тихоокеанськими партнерами.

"Підтримка України коштує лише частку наших річних військових бюджетів. Це невелика ціна за мир. Питання в тому, чи можемо ми дозволити собі не платити?", – риторично запитав він.