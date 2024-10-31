В ОПУ розповіли, коли розроблять кроки з цифровізації ВЛК

Про це йшлося на нараді щодо впровадження реформи МСЕК, що відбулась в Офісі президента, повідомляє пресслужба ОП.

Планується, що зменшення бюрократії та створення прозорого процесу проходження ВЛК дасть змогу скоротити черги та розвантажити комісії.

"Головна тема наради - законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради", - йдеться у повідомленні.

Представники МОЗ розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини для призначення інвалідності.

Запропонували також план цифровізації цього процесу. Він передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня наступного року.