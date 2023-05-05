Войти | Зарегистрироваться
05:51

вторник,
09 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Шмигаль: Електронна черга на ВЛК запрацювала в тестовому режимі для Харкова, Львова, Києва, Вінниці та Одеси

08.05.2023 / 10:12
Кабінет Міністрів України спрямував додаткові 3,1 млрд грн для громад Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Як передає Укрінформ, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня.

“Додаткові 3,1 млрд грн спрямовані як дотація місцевим бюджетам. Це кошти для громад Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області. Посилюємо їхню спроможність та допомагаємо мобілізувати ресурси на відбудову”, - написав він.

Він додав, що цього тижня електронна черга на військово-лікарську комісію (ВЛК) запрацювала в тестовому режимі для Харкова, Львова, Києва, Вінниці та Одеси. Військові будуть записуватися в чергу завчасно та не витрачатимуть часу на очікування перед кабінетами лікарів. Також Парламент ухвалив урядові законопроєкти про електронний документообіг між військовою частиною та територіальними центрами комплектування і про створення ВЛК при державних і комунальних медзакладах.

Також цього тижня Уряд ухвалив зміни про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни цивільним українцям, які були поранені після 24 лютого 2022 року. Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) зможуть встановлювати зв’язок інвалідності з бойовими діями під час повномасштабної російської агресії.

Шмигаль додав, що цього тижня запрацювала модернізована міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею. Це суттєво посилить зв’язок української та європейської енергосистеми, збільшить експортно-імпортні можливості України та підвищить надійність електропостачання споживачів в умовах війни.

Прем'єр-міністр зауважив, що електронна система єЧерга запрацює на 16-ти пунктах пропуску в західному напрямку. З наступного тижня вона буде доступна для водіїв вантажівок, з липня — для водіїв автобусів, з серпня — для власників легкових авто. єЧерга заощадить час для водіїв, оптимізує бізнес-процеси та впорядкує транспортні потоки.

Окрім того, цього тижня Шмигаль здійснив робочий візит до Лондона. Де відбулися зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, держсекретарем у закордонних справах Джеймсом Клеверлі та міністром оборони Беном Уоллесом. Головними темами діалогів були: майбутня конференція з відновлення, посилення збройної підтримки України, опанування стандартів НАТО.

Також Прем'єр-міністр поспілкувався з українськими військовими, які тренуються в Британії. Підготовку там вже пройшли майже 15 тисяч українських захисників.

Окрім того, Шмигаль здійснив спільне з першою леді України Оленою Зеленською представництво на коронації Короля Чарльза ІІІ та Королеви Камілли. “Велика честь представляти героїчний український народ під час знакової для усього світу події”, - підкреслив прем'єр-міністр.

Шмигаль, ВЛК
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 мая
7 мая
6 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.