Шмигаль: Електронна черга на ВЛК запрацювала в тестовому режимі для Харкова, Львова, Києва, Вінниці та Одеси

Як передає Укрінформ, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня.

“Додаткові 3,1 млрд грн спрямовані як дотація місцевим бюджетам. Це кошти для громад Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області. Посилюємо їхню спроможність та допомагаємо мобілізувати ресурси на відбудову”, - написав він.

Він додав, що цього тижня електронна черга на військово-лікарську комісію (ВЛК) запрацювала в тестовому режимі для Харкова, Львова, Києва, Вінниці та Одеси. Військові будуть записуватися в чергу завчасно та не витрачатимуть часу на очікування перед кабінетами лікарів. Також Парламент ухвалив урядові законопроєкти про електронний документообіг між військовою частиною та територіальними центрами комплектування і про створення ВЛК при державних і комунальних медзакладах.

Також цього тижня Уряд ухвалив зміни про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни цивільним українцям, які були поранені після 24 лютого 2022 року. Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) зможуть встановлювати зв’язок інвалідності з бойовими діями під час повномасштабної російської агресії.

Шмигаль додав, що цього тижня запрацювала модернізована міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею. Це суттєво посилить зв’язок української та європейської енергосистеми, збільшить експортно-імпортні можливості України та підвищить надійність електропостачання споживачів в умовах війни.

Прем'єр-міністр зауважив, що електронна система єЧерга запрацює на 16-ти пунктах пропуску в західному напрямку. З наступного тижня вона буде доступна для водіїв вантажівок, з липня — для водіїв автобусів, з серпня — для власників легкових авто. єЧерга заощадить час для водіїв, оптимізує бізнес-процеси та впорядкує транспортні потоки.

Окрім того, цього тижня Шмигаль здійснив робочий візит до Лондона. Де відбулися зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, держсекретарем у закордонних справах Джеймсом Клеверлі та міністром оборони Беном Уоллесом. Головними темами діалогів були: майбутня конференція з відновлення, посилення збройної підтримки України, опанування стандартів НАТО.

Також Прем'єр-міністр поспілкувався з українськими військовими, які тренуються в Британії. Підготовку там вже пройшли майже 15 тисяч українських захисників.

Окрім того, Шмигаль здійснив спільне з першою леді України Оленою Зеленською представництво на коронації Короля Чарльза ІІІ та Королеви Камілли. “Велика честь представляти героїчний український народ під час знакової для усього світу події”, - підкреслив прем'єр-міністр.