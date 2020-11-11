Дефицит бюджета в 7,5% умеренный и один из самых низких в Европе - Шмыгаль

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24".

"Украина имеет один из самых низких дефицитов бюджета в этом году, то есть 7,5% - это один из самых низких в Европе показателей дефицита бюджета... Мы провели аудит с международными партнерами, является ли этот дефицит посильным для Украины. Он абсолютно умеренный - об этом заявляют все международные эксперты и организации. То есть для Украины 7,5% - это абсолютно адекватная цифра во время кризиса", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что дефицит бюджета является элементом, который позволяет поддержать экономику, малый и средний бизнес, страдающий из-за экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

"Поэтому дефицит бюджета плановый, мы понимаем источники погашения", - добавил глава правительства.

По его словам, на следующий год планируется дефицит бюджета на уровне менее 6%, а в будущем - снижение его для выхода на профицитный бюджет.

В то же время Шмыгаль заметил, что инфляция ожидается на уровне 4,5%, и это плановый показатель.

"По году мы ожидаем около 4,5% - это плюс-минус прогнозируемый уровень инфляции Национального банка. Сегодня мы понимаем, что примерно в этих параметрах Украина и будет оставаться", - сказал Премьер-министр.

Он добавил, что такой уровень инфляции является одним из самых низких показателей за время независимости Украины и примерно равен прошлогоднему.

Напомним, Кабинет Министров 14 сентября обнародовал на Правительственном портале основные показатели проекта Государственного бюджета на 2021 год. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, а потребительская инфляция - на уровне 7,3%.

Проект Госбюджета-2021 предусматривает снижение государственного долга в следующем году на 3,4% - до 64,6% ВВП, заявил министр финансов Сергей Марченко.

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