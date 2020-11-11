Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат

В октябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам октября-2020 также выросла до 2,6% по сравнению с 2,3% по итогам сентября, 2,5% – августа и 2,4% – по итогам июля.

Помимо того, Госстат в октябре-2020 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,8% после 1,1% в сентябре и 0,1% в августе. В сентябре пришлого года этот показатель был чуть ниже – 0,7%, потому в годовом измерении базовая инфляция по итогам октября этого года увеличилась с 3,1% до 3,2%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 22,9% и 22,7%) подорожали сахар и яйца. На 7,3%-0,8% выросли цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты. В то же время на 6,2% подешевели фрукты, на 1,5-0,3% - рис, овощи, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,4% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2%, а также тарифов на отопление - на 3,5%.

Цены на транспорт выросли на 0,2%, в первую очередь, за счет подорожания автомобилей на 1,4%, топлива и масел - на 0,8%. Вместе с тем на 5,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Источник