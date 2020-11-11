Войти | Зарегистрироваться
10:12

среда,
11 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Из COVID-фонда уже использовали 39 миллиардов, из них на здравоохранение – 6,6 миллиарда

11.11.2020 / 09:44
По состоянию на 6 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн (59% выделенных средств), из них на здравоохранение - 6,6 млрд грн с 16,3 млрд грн предусмотренных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В сфере здравоохранения из Фонда предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из каких средств использовано 42 млн грн. Почти 3 млрд грн предусмотрено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, с которых сейчас использовано 709,7 млн грн.

На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. В частности, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям охраны здоровэя на сумму более 8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Кроме цьоо, по состоянию на 5 ноября из средств местных бюджетов израсходовано 3,8 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним: из так называемого "коронавирусного" фонда на доплаты силовикам и медикам правительство потратило почти одинаковые суммы средств.

Источник

коронавирус, Зеленский, COVID-фонд
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 ноября
10 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.