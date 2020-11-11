Из COVID-фонда уже использовали 39 миллиардов, из них на здравоохранение – 6,6 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В сфере здравоохранения из Фонда предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из каких средств использовано 42 млн грн. Почти 3 млрд грн предусмотрено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, с которых сейчас использовано 709,7 млн грн.

На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. В частности, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям охраны здоровэя на сумму более 8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Кроме цьоо, по состоянию на 5 ноября из средств местных бюджетов израсходовано 3,8 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним: из так называемого "коронавирусного" фонда на доплаты силовикам и медикам правительство потратило почти одинаковые суммы средств.

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