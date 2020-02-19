Зеленский пригрозил "некоторым" политикам: привезу украинцев из Китая к вам в особняки

Об этом шла речь на брифинге 18 февраля по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны

Прямая речь: "Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям... мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам... обращаются к людям, местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги".

По словам Зеленского, некоторые СМИ распространили дезинформацию, что украинцев эвакуируют из Китая "куда-то не туда, и не все для этого готово". "Есть несколько вариантов и мы полностью готовы", - ответил на это он.

Президент подчеркнул, что ситуация с вирусной угрозой находится под "полным контролем" украинской власти.

Другие детали он не объяснил.

Прямая речь: "А по поводу этих политических "товарищей" хочу вам сказать правду: Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан - а мы обязательно их привезем домой, потому что это наша обязанность, конституционная, и просто человеческая - я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки!"

Напомним: во вторник, 18 февраля, в Китай отправился украинский самолет для эвакуации украинцев из эпицентра распространения смертельного коронавируса Covid-19 города Ухань. При этом на борт самолета не будут пускать людей с симптомами ОРВИ.

В Украине уже готовы два учреждения для карантина. Одно из них основное и одно резервное, на случай если что-то произойдет в момент эвакуации. Прибывших пассажиров и членов экипажа разместят здесь на 14 дней.

В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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