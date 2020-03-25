Войти | Зарегистрироваться
17:27

среда,
25 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский просит у Китая дополнительные тест-системы и медицинское оборудование

25.03.2020 / 15:50
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Китай за предоставленные средства защиты и медицинское оборудование и обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь для противодействия коронавирусу.

Об этом шла речь на встрече главы государства с новоназначенным послом Китая в Украине Фань Сяньжуном, сообщает 24 марта пресс-служба Президента.

"Владимир Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла КНР. Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Он также подчеркнул заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Как сообщалось, в ночь на понедельник, 23 марта, военный самолет доставил в Украину первую партию медицинского груза из Китая. В частности, борт привез два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением Covid-19.

Источник 

коронавирус, Китай, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.