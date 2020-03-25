Зеленский просит у Китая дополнительные тест-системы и медицинское оборудование

Об этом шла речь на встрече главы государства с новоназначенным послом Китая в Украине Фань Сяньжуном, сообщает 24 марта пресс-служба Президента.

"Владимир Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла КНР. Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Он также подчеркнул заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Как сообщалось, в ночь на понедельник, 23 марта, военный самолет доставил в Украину первую партию медицинского груза из Китая. В частности, борт привез два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением Covid-19.

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