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В Киеве ввели обязательный "масочный режим"

25.03.2020 / 16:42
Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, введен обязательный "масочный режим" и запрещается работа МАФов с шаурмой и кофе.

Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает 24 марта пресс-служба КГГА.

Обязательный "масочный режим" в столице введен для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить введение "масочного режима" обязуются Национальная полиция и районные в городе Киеве государственные администрации.

По решению комиссии, городская власть обратилась к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологической направленности и специалистов по лабораторной диагностике. Их помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевших COVID-19.

"Подчеркиваем, что решения Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории города Киева", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в столичных магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей. Также запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, расположенными в парках и скверах и на придомовых территориях. Столичная власть призывает киевлян оставаться дома.

В Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 13.00 24 марта зафиксировано 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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коронавирус, маски, карантин, Киев, масочный режим
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