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В Перечине УПЦ шьет маски и бесплатно раздает ланч-боксы нуждающимся

25.03.2020 / 16:53
В Перечине УПЦ шьет маски и бесплатно раздает ланч-боксы нуждающимся
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
Отец Владимир посетил многодетные семьи, которым раздал средства защиты и ланч-боксы с продуктами питания

На Закарпатье, в Перечине, усилиями Украинской Православной Церкви начат пошив индивидуальных средств защиты и раздача ланч-боксов нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, на приходах епархии усилена социальная работа духовенства.

«В условиях пандемии приходы, молодежные братства, церковные учреждения епархии проводят социально-пастырскую работу на местах.

24 марта Свято-Николаевский приход в Перечине усилиями настоятеля и одновременно благочинного Перечинского района, протоиерея Владимира Гришка и прихожан закупил и организовал пошив индивидуальных защитных масок, которые бесплатно раздаются нуждающимся», - сообщил митрополит Феодор.

Сегодня, 25 марта, отец Владимир посетил многодетные семьи, которым раздал средства защиты и ланч-боксы с продуктами питания.

Источник: Inpress.ua
упц
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