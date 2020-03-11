Образовательные учреждения в Киеве закрывают до конца марта

Об этом сообщила начальник управления информационного обеспечения Киевской администрации Екатерина Баранова в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на утреннем заседании приняла решение о введении ограничительных мер.

С 12 марта будет временно приостановлен учебный процесс и введено дистанционное обучение. Детсады, школы, ВУЗы и все кружки, музыкальные школы – все будет закрыто. Предварительный срок – до конца марта. Затем будет принято дополнительное решение".

Соответствующий протокол передали в райуправления образования и воспитательные и учебные заведения.

Баранова также добавила, что в столице ограничат все массовые мероприятия, если на них будет более 60 участников.

Ранее 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин: закроют школы, садики, кинотеатры.

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