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В Киеве закрылось метро

18.03.2020 / 13:19
Согласно карантинным распоряжениям власти столичный метрополитен остановил свою работу с 23 часов 17 марта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении 17 марта

Прямая речь: "Сегодня с 23 часов киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно – до 3 апреля".

Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метрополитена.

Призываю киевлян заботиться о собственном здоровье, безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих: пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняя спокойствие действуем взвешенно и осознанно".

Кличко объяснил, что Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета министров, столица должна закрыть метро, ​​так же как Днипро и Харьков.

Напомним: КП "Киевпастранс" заявлял, что не планирует ограничения движения наземного коммунального транспорта и продолжает работу в штатном режиме. Весь подвижной состав тщательно дезинфицируют, водители и контролеры дважды в день проходят специальную медицинскую проверку.

16 марта президент Владимир Зеленский призвал правительствоостановить междугороднее и межобластное пассажирское транспортное сообщение и работу метрополитенов с 18 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.

Правительство на своем заседании постановилоостановить работу метро уже с 17 марта.
Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался останавливать работу метро: людям нужно добираться на работу.

Зеленский заверил: если мэр Харькова будет нарушать законы при коронавирусном карантине, его ждетуголовная ответственность.

17 марта Кернес таки заявил, что закроет метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

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метро, коронавирус, карантин, Киев
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