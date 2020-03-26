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Кличко не знает, когда откроют метро в Киеве

26.03.2020 / 13:50
Мэр Киева Виталий Кличко не знает откроют ли столичный метрополитен 3 апреля, потому что если коронавирус будет распространяться, то ограничения будут действовать и в дальнейшем.

Об этом шла речь на брифинге городского головы 25 марта

Прямая речь: "Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта, предварительно - до 3 апреля, но мы следим за развитием ситуации.

Если вирус будет распространяться с такой же динамикой и дальше - ограничения будут действовать.

Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей, поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу".

Кличко напомнил, что метро не работает не только в Киеве, но и во всех городах Украины.

Он рассказал, что вирус распространяется: "Единственный шанс остановить его - максимально ограничить контакты между людьми", поэтому городской голова обратился в МВД и контролирующим органам, чтобы они штрафовали нарушителей: "Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть так поймет и не подвергает опасности людей вокруг".

Напомним: по состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился.
С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.

Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

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метро, коронавирус, карантин, Киев, Кличко
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