Войти | Зарегистрироваться
14:51

четверг,
26 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

СБУ займется врачом Тимаковым — за разгон паники и фейка о закрытии больницы в Одессе

26.03.2020 / 14:17
Распространенная информация быстро разошлась в СМИ и соцсетях, вызвала панику среди одесситов

Служба безопасности Украины проверит наличие состава преступления в действиях врача Александра Тимакова, который опубликовал в фейсбуке пост о закрытии одесской клиники (ул. Тенистая, 8) с 9 аппаратами ИВЛ, пишет From-UA со ссылкой на телеграм-канал Майдан News.

Распространенная Тимаковым информация быстро разошлась в СМИ и соцсетях, вызвала панику среди одесситов. «Источник в правоохранительных органах добавил, что это не первый случай умышленного дезинформирования населения с целью посеять панику в условиях пандемии. В настоящее время уже пресечена работа нескольких групп «киберактивистов», получавших задания по дестабилизации ситуации в Украине от кураторов из страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта Александр Тимаков опубликовал на своей странице пост о том, что Одесский медуниверситет принял решение закрыть свою университетскую клинику по адресу (ул. Тенистая, 8). К настоящему моменту пост собрал 2,2 тысячи перепостов и больше 600 комментариев. Информацию подхватили городские и национальные СМИ. В тот же день заммэра Одессы Павел Вугельман, а также администрация ОНМедУ опровергли эти данные: в соответствие с постановлением КМУ клиника приостановила амбулаторный прием на время карантина, чтобы освободить койки и оборудование на случай массовой госпитализации пациентов с СOVID-19.

фейк, Одесса, СБУ, Тимаков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.