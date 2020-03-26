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Прокуратура Крыма предоставит правовую оценку указу Путина, который запрещает украинцам владеть землей

26.03.2020 / 14:21
Прокуратура Автономной республики Крым проведет правовую оценку указа президента Российской Федерации Владимира Путина.

В частности, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства не могут владеть земельными участками на территории оккупированного полуострова.

Оценка будет проведена в рамках начатого ранее уголовного производства по фактам присвоения государственной и частной собственности, в том числе земельных участков, на временно оккупированной территории полуострова, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Присвоение РФ государственной собственности Украины и частной собственности населения является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и Дополнительного ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, а также военным преступлением согласно Римским статутом Международного уголовного суда (ст. 8 (2) (а) (IV)", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 20 марта Путин подписал указ №201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.

Источник 

прокуратура, Крым, Путин
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