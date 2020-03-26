Кабмин назначил временного руководителя Минобразования

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - у нас нет времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - отметила Мандзий.

Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в с. Опака Дрогобычского района Львовской области.

В 1995 окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности «География».

В течение 1998-2001 гг. по специальности «Политические институты и процессы» училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 г. защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.

С 2001 года до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В течение 2016-2019 гг. - директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Свободно владеет польским языком, а также имеет достаточный уровень английского.

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