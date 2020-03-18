На Буковине освятили новое помещение для богослужений УПЦ, вместо храма, захваченного представителями ПЦУ

На Буковине в селе Кальновцы митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил купол и строительство временного помещения для совершения богослужений.

Строительство начали две недели назад и планируют Пасху встречать в новом помещении, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Строят храм своими силами верующие Украинской Православной Церкви.

«Символично, что сторонники ПЦУ отобрали храм во время Пасхи прошлого года и действительно Господь являет свое чудо верным УПЦ, и направляет свое благословение на встречу этой Пасхи в новом помещении для богослужений.

Дай Бог, чтобы все люди поняли, где есть истина и обратились к канонической Церкви под духовным руководством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия», - говорится в сообщении.