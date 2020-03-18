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Усик заявил, что не считает пандемию коронавируса причиной отказаться от посещения храма

18.03.2020 / 13:10
Усик заявил, что не считает пандемию коронавируса причиной отказаться от посещения храма
УНИАН Источник: Luckypunch.net
Усик пояснил, что трудности даются Богом

Украинский боксер Александр Усик считает, что пандемия коронавируса не является причиной отказа от посещения храма и Причастия.

Видео прямого Instagram-эфира боксера опубликовал Luckypunch.net.

«Самый страшный вирус, которым мы болеем - это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь. И тогда будет все хорошо», - сказал боксер.

Усик пояснил, что трудности даются Богом, чтобы «мы смиренно шли по его пути»: «Если Всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смиренно шли по его пути, по которому он нас ведет.

Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается, потому что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу».

Источник: Inpress.ua
Усик, короновирус
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