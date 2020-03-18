Усик заявил, что не считает пандемию коронавируса причиной отказаться от посещения храма

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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
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12:43
Предотвратить коронавирус: в Киеве закрывают рестораны, ТРЦ, дискотеки
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14:42
Образовательные учреждения в Киеве закрывают до конца марта
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18:12
Киевские власти назвали условие закрытия школ и метро из-за коронавируса
- 17:23
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09:17
Украина показала в ОБСЕ обстрелянный с дрона санитарный автомобиль ВСУ
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09:17
Расстрел Майдана: на Институтской провели следственный эксперимент
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09:16
В Киеве состоялось вручение Шевченковской премии
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09:18
В центре Киева из-за прорыва трубы провалился асфальт
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09:16
Несколько тысяч медицинских масок нашли в тайнике возле границы с Румынией
- 09:17
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
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09:18
На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами
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09:14
Опубликованы фото и видео последствий боя на Донбассе
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