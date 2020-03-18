В Виннице священники УПЦ объехали город с чудотворной иконой, которая спасла людей от эпидемии тифа

В Виннице священнослужители Украинской Православной Церкви совершили молебен «О лишении народа Божия от всяких болезней» и объехали все въезды в город с чудотворной иконой святой равноапостольной Марии Магдалины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, в 1919 году чудотворная икона святой Марии Магдалины спасла жителей города от эпидемии тифа.

«Просим у Бога, чтобы Он услышал наши молитвы, смилостивился над нами, даровал нам здравие, терпение друг ко другу в это непростое время, чтобы мы с пониманием отнеслись к этой большой проблеме, на пороге которой мы стоим на сегодняшний день, и чтобы Господь даровал нам здравие», – рассказал настоятель Свято-Воскресенского храма Винницы архимандрит Флавиан (Решко).