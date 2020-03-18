Войти | Зарегистрироваться
14:20

среда,
18 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Виннице священники УПЦ объехали город с чудотворной иконой, которая спасла людей от эпидемии тифа

18.03.2020 / 12:57
В Виннице священники УПЦ объехали город с чудотворной иконой, которая спасла людей от эпидемии тифа
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В 1919 году чудотворная икона святой Марии Магдалины спасла жителей города от эпидемии тифа

В Виннице священнослужители Украинской Православной Церкви совершили молебен «О лишении народа Божия от всяких болезней» и объехали все въезды в город с чудотворной иконой святой равноапостольной Марии Магдалины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, в 1919 году чудотворная икона святой Марии Магдалины спасла жителей города от эпидемии тифа.

«Просим у Бога, чтобы Он услышал наши молитвы, смилостивился над нами, даровал нам здравие, терпение друг ко другу в это непростое время, чтобы мы с пониманием отнеслись к этой большой проблеме, на пороге которой мы стоим на сегодняшний день, и чтобы Господь даровал нам здравие», – рассказал настоятель Свято-Воскресенского храма Винницы архимандрит Флавиан (Решко).

Источник: Inpress.ua
икона, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.