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Киевские власти назвали условие закрытия школ и метро из-за коронавируса

11.03.2020 / 18:12
Городские власти Киева готовы закрыть все школы, а также метро в случае распространения коронавируса.

 Об этом сообщает BBC.

Как отметил мэр Киева Владимир Кличко, городские власти готовы к любому развитию событий и в распространения коронавируса будут приняты меры запрещающие массовые мероприятия.

"Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась", - сообщил Кличко.

Также киевский глава отметил, что существует возможность закрытия метро.

"Для этого должен быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже про крайние меры - закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт", - сказал он.

Напомним в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

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коронавирус, Киев
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