Киев получил первую партию экспресс-тестов на коронавирус

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Буквально час тому назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тысяч. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус", - отметил Кличко.

Также до конца недели в Киеве ожидают оборудование для экспресс-тестирования, которое установят в аэропорту им. Сикорского и "Борисполе".

"Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19", - добавил Кличко.

Напомним, Виталий Кличко допускает, что в случае выявления коронавируса в Киеве могут закрыть школы и детсады, а если в столице будет действительно большая вспышка болезни, то не исключает и закрытие метро.

По состоянию на 10 марта, по данным Центра системных исследований Университета Джона Хопкинса, количество инфицированных вирусом Covid-19 в мире выросло до 116 166 человек. С начала эпидемии Covid-2019 в мире уже выздоровели 64387 человек. Умерли от болезни 4088 пациентов.

По информации Минздрава, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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