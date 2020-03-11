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В Нидерландах отложили судебные слушания по делу МН17

11.03.2020 / 17:53
В Нидерландах отложили проведение судебных слушаний по делу о крушении рейса МН17 до 23 марта.

 Об этом RTLNieuws.

Сообщается, что заседание были отложены для ознакомления судом с запросами стороны защиты, прокуратуры и адвокатов ближайших родственников жертв катастрофы. В понедельник, 23 марта, продолжится заседание, на котором ожидается решение суда по запросам.

Напомним, 9 марта в Гааге начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек. В катастрофе обвиняются россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Ни один из них не прибыл на первое заседание.

Источник

суд, Нидерланды, МН17
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