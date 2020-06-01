Киев уже не соответствуют критериям для смягчения карантина

Об этом сообщает сайт Минздрава.

По состоянию на воскресенье, 31 мая, Киев не соответствует критериям по показателю инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения), который должен быть меньше 12. Столица имеет показатель 12,20.

Также по этому показателю к смягчению карантина не готовы Волынская область (13,29), Львовская (13,38), Ровенская (25,68) и Черновицкая (35,62) области.

Кроме того, Донецкая область не соответствует требованиям по показателю охвата тестированием.

Напомним, в течение субботы, 30 мая, больше всего по Украине случаев заболеваемости COVID-19 обнаружили в Киеве – 81, что в полтора раза превышает статистику по городу за последние дни, когда максимум фиксировалось около 50 случаев.

За сутки, 30 мая, в Украине обнаружили 468 новых случаев заболевания коронавирусом.

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