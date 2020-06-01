В Украине за сутки 468 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 227 выздоровели

12 человек из числа ранее заболевших скончались, 227 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 393 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 29 мая – о 429 новых заболевших, 28 мая – о 477 новых инфицированных.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 23 672 человека, 9 538 выздоровели, 708 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 426 человек, что на 229 больше, чем днем ранее.

Как сообщает на своей странице в соцсети Фейсбук Центр общественного здоровья Минздрава Украины, в общем в стране коронавирусом заболели 1 712 детей и 4 542 медиков.

На амбулаторном лечении находятся 16 407 пациентов, из них 1 430 детей и 3 693 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7 265 человек, из них 282 ребенка и 849 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 278 человек, в том числе один ребенок и 25 медиков.

Из числа выздоровевших людей 2 322 медработника и 644 ребенка. 35 медиков умерли от осложнений COVID-19.

По состоянию на утро 31 мая в Центр поступило 908 сообщений о подозрении на Covid-19.

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