В Украине за сутки 416 новых случаев заболевания Covid-19

228 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 522 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 9 мая – о 515 новых заболевших.

Как сообщается 11 мая на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 15 648 случаев заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 408 человек умерли, 3 288 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 11 952 человека, что на 171 больше, чем днем ранее.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за сутки заболело 27 детей и 62 медицинских работника (с начала пандемии заболели 1 083 ребенка и 3 026 медработника). В числе 17 умерших за минувшие сутки – один медицинский работник (всего 22 с начала пандемии).

На госпитализацию за сутки было направлено 132 человека, в том числе 11 детей и 14 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 4 894 пациентам, из них 196 детям и 547 медицинским работникам). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 6 человек (с начала пандемии – 207, в том числе один ребенок и 19 медиков).

Лабораторно исследовано 181 552 образцов методом ПЦР, в том числе 5 149 за минувшие сутки.

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