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В Украине на 260 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки 356 выздоровевших

20.05.2020 / 09:01
Количество случаев выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19 в Украине за сутки 18 мая превысило количество новых подтвержденных случаев заболевания (356 и 260 соответственно).

Однако 13 человек из числа ранее заболевших скончались. Днем ранее сообщалось о 325 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 17 мая – о 433 новых заболевших, что демонстрирует тенденцию к снижению.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник, 19 мая утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 696 человек, что на 109 меньше, чем днем ранее.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за сутки заболело 24 ребенка и 46 медицинских работников (с начала пандемии заболели 1 348 детей и 3 696 медработников). В числе умерших за минувшие сутки медицинских работников нет (всего скончались 27 с начала пандемии).

На госпитализацию за сутки было направлено 107 человек, в том числе 9 медработников и ни одного ребенка (с начала пандемии госпитализация была назначена 5 978 пациентам, из них 234 детям и 671 медицинскому работнику). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 5 человек (с начала пандемии – 245, в том числе один ребенок и 21 медик).

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статистика, коронавирус, Covid-19
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