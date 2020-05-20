Рада решила переименовать День защитника Украины

Об этом шла речь на заседании парламента во вторник, 19 мая.

За соответствующее решение свой голос отдал 261 депутат.

Автором законопроекта 2325 является депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

По ее убеждению, праздник должен называться "День защитников Украины" с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин.

По словам Бардиной, с соответствующей инициативой к ней с коллегами обратились женщины из Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.

Однако нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе предложила назвать праздник "День защитников и защитниц Украины", чтобы отдельно подчеркнуть в названии заслуги женщин. Эту идею поддержали во фракции "Батькивщина".

Окончательное решение касательно окончательного названия праздника примут ко второму чтению.

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