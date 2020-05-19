Юрист назвала «исключительным цинизмом» действия экс-президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко имеет прямое отношение не только к увеличению тарифов на коммунальные услуги, но и к медреформе, которая фактически развалила систему здравоохранения.

По мнению народного депутата, юриста Антонины Славицкой последние заявления Порошенко являются исключительным цинизмом.

Об этом она написала в своем телеграмм-канале.

"Что такое исключительный цинизм? Это когда ты докладываешь своему начальству в лице вице-президента США, что "мы проголосовали за 100% тарифы, когда МВФ требовал 75%", а потом заявляешь, что "я вместе с украинским народом требую снижения тарифов – тем более, что от президента это отнюдь не зависит", - рассказала Славицкая.

Она отметила, что "моральный авторитет нации" с трибуны парламента пафосно "защищал" медиков, скромно умалчивая, что именно фракция БПП в прошлом созыве голосовала за медреформу Супрун, которая фактически и развалила систему здравоохранения.

Юрист уверена, что за все это Порошенко ничего не будет.

"Да и всем уже давно понятно, что Петру Алексеевичу ничего не будет. От слова "совсем". Тем более при Президенте, который сам за год успел эволюционировать из Голобородько в Порошенко", - резюмировала Славицкая.