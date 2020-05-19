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Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить о событиях 1937-1938 годов

19.05.2020 / 21:20
Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить о событиях 1937-1938 годов
Епископ Дионисий
Он назвал пострадавших в период репрессий за веру «действительными примерами проповеди Распятого Христа» и призвал верующих изучать историю периода «красного террора», чтобы эти трагедии не повторялись

Миллионы жертв «красного террора», пострадавших и погибших в период репрессий, живут в памяти Церкви и народа вечно.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук) в комментарии «Першому Козацькому» в день памяти жертв погибших в годы советской власти.

«Память о жертвах политических репрессий должна напоминать всем нам, людям, которые живут сейчас на этой Земле, и будущим поколениям, что нужно знать свою историю. Без знания истории прошлого, особенно трагедий прошлого, мы не можем построить ни собственную жизнь в будущем, ни будущее нашего государства», - сказал епископ Дионисий.

Он подчеркнул, что именно за твердость в вере и верность Церкви этих людей, которых пытали и уничтожали, Церковь чтит как исповедников веры и мучеников.

«Эти люди, которые отдали свою жизнь безвинно, будут вечно в памяти своего народа и Церкви <…>. Этот железный хомут так называемого «красного террора» кроме людей по политическим убеждениям также задел и людей по религиозному признаку, Все те люди, которые признавали, что они веруют в Бога, что они ходят в церковь – попадали в категорию неблагонадежных», - напомнил владыка.

Он назвал пострадавших в период репрессий за веру «действительными примерами проповеди Распятого Христа» и призвал верующих изучать историю периода «красного террора», чтобы эти трагедии не повторялись.

Как сообщалось ранее, представители Украинской Православной Церкви в день памяти жертв политических репрессий отслужили на месте массовых захоронений в Быковнянском лесу литию о погибших в годы советской власти.

Источник: Inpress.ua
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