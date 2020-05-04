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В Минздраве назвали новую область-лидер по распространению Covid-19

04.05.2020 / 10:54
В последнее время наибольшее количество новых случаев Covid-19 выявляли на Буковине, однако 2 мая в лидеры вышла Одесская область.

Об этом свидетельствует брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Одесской области - 80".

В тройке лидеров, кроме Одесчины, 2 мая оказались Черновицкая область (73 новых больных) и Тенопольщина, где обнаружили 45 новых случаев Covid-19.

Всего на Одесчине с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 409 больных.

Напомним: на Ровенщине из-за вспышки коронавируса "закрыли" село Познань.
2 мая в Украине Covid-19 обнаружили в 502 человек, 9 больных Коронавирусная инфекцией умерли.

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статистика, коронавирус, Covid-19
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