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У ЗСУ закликають військових, які самовільно залишили свої частини, повернутися на фронт

05.11.2024 / 12:16
Дві бригади закликали повернутися на фронт військових, які самовільно залишили свої частини.

Такі дописи з'явилися у соцмережах 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 47-ї окремої механізованої бригади.

"47-ма окрема механізована бригада розуміє, що є різні причини такого вчинку. Хтось втомився та скучив за рідним, інші — не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль — надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе", - написали у 47-й бригаді.

У 53-й бригаді наголосили, що готові підтримати тих, хто хоче виправити помилки минулого.

"Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ, військові
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