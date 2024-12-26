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Черногоренко: В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків

06.01.2025 / 10:12
У мобільному застосунку «Резерв+» відновлене надання відстрочки для багатодітних батьків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків», - йдеться в дописі.

Нагадаємо, 19 грудня в мобільному застосунку «Резерв+» стався технічний збій, через який тимчасово не можна було авторизуватись та скористатися функціями.

Черногоренко, Резерв+
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