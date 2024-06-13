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У Міноборони повідомили, коли в додатку "Резерв+" з’являться дані щодо бронювання військовозобов'язаних

19.06.2024 / 12:16
Дані щодо бронювання військовозобов'язаних будуть завантажені у додаток "Резерв+" до кінця цього тижня. про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в у Facebook.

За словами Черногоренко, інформація про бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені до кінця цього тижня, 22 червня.

Вона каже, що поки дані не були внесені операторами ТЦК.

"Але після завантаження цих даних це зробить можливим коректне відображення в "Резерв+", — зазначила Черногоренко.

Вони будуть завантажені до 22 червня.

Черногоренко, Резерв+
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