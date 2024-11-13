Черногоренко: Було б добре, якби в "Резерв+" можна було відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко під час телемарафону, передає Gazeta.ua.

"Ми бачимо багато запитів від наших бізнесів, компаній, найманих працівників, взагалі від користувачів, що було б добре, якби в "Резерв+" можна було відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки - деталі, статус документа тощо. Буває таке, що повістка приходить по пошті, і людина не в курсі, можливо, вона в іншому місті, у відрядженні, у відпустці, і через це можна отримати штраф", - пояснила Черногоренко.

За її словами, технічно реалізувати такий трекінг не складно. Наразі опрацювується нормативна частина майбутньої опції.

"Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси і мінуси, всі можливі вузькі місця. І якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко", - зазначила заступниця міністра.