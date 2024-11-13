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Кабмін: Смілянського призначено урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів

04.12.2024 / 18:30
Кабінет міністрів призначив гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського відповідальним за реформування митних органів.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Так, у повідомлені Кабміну зазначається, що Ігоря Смілянського призначено урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів – з 4 грудня 2024 року на громадських засадах.

Також уряд на засіданні створив міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику, й затвердив положення про міжвідомчу групу та її склад, уточнив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

За словами Тараса Мельничука, урядовий уповноважений має надавати пропозиції щодо реформування митниці у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року. Також до його компетенції належить підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної митної політики із залученням інститутів громадськості.

Урядовий уповноважений такоє має ініціювати ухвалення відповідних нормативно-правових актів тощо.

Зауважимо, що робота Державної митної служби координується урядом через Міністерство фінансів.

Смілянський
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