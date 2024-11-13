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Міноборони: Ракетний безпілотник "Паляниця" вийшов у серійне виробництво

05.12.2024 / 11:14
Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

"Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях", - повідомили в міністерстві.

Водночас Міноборони повідомило, що ракетний безпілотник "Паляниця" вийшов у серійне виробництво.

Нагадаємо, минулого місяця український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить максимум, щоб наростити власне виробництво гармат, а також артилерійських снарядів.

Міноборони, Нептун, Паляниця
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