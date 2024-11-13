Міноборони: Ракетний безпілотник "Паляниця" вийшов у серійне виробництво

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

"Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях", - повідомили в міністерстві.

Водночас Міноборони повідомило, що ракетний безпілотник "Паляниця" вийшов у серійне виробництво.

Нагадаємо, минулого місяця український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить максимум, щоб наростити власне виробництво гармат, а також артилерійських снарядів.