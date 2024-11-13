До кінця року Міноборони планує завершити постановку на облік призовників віком від 16 до 25 років

Про це йдеться у повідомленні комітету Верховної Ради з питань молоді, передають Українськi Новини.

Зазначається, що комітет розглянув питання про стан виконання постанови Кабінету Міністрів №932 від 16 серпня 2024 року в частині взяття на військовий облік молодих громадян України віком від 16 років до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко поінформувала членів комітету, що станом на 30 вересня 2024 року цифрова команда Міноборони завантажила 89% записів про призовників, загалом 163 тис. призовників віком від 16 до 25 років поставлені на облік до середини жовтня 2024 року.

Вона також повідомила, що за даними Державної міграційної служби 79 тис. українців прив'язані до необхідності встати на облік і чекають паспорти в іноземних країнах, 5 тис. осіб були поставлені на облік, їм була розблокована ця послуга.

Черногоренко також повідомила, що Міноборони чекає від Генерального штабу алгоритму дій для українців, які виїхали за кордон і у яких є порушення правил обліку.

Вона зазначила, що Міноборони до кінця року завершить постановку призовників на облік і прозвітує про результати в цифрах.

Заступниця міністра поросила депутатів прискорити ухвалення законопроекту №12093 щодо можливості громадян сплачувати штраф за порушення законодавства про постановку на облік в застосунку "Резерв+", при цьому передбачивши, якщо людина це робить "ініціативним і добровольчим чином", то вона сплачує тільки 50% штрафу, як при порушенні правил дорожнього руху.

Комітет рекомендував Кабміну розробити дієвий та зрозумілий алгоритм постановки на військовий облік осіб чоловічої статі віком від 17 до 25 років, які перебувають за межами України, та оприлюднити його в засобах масової інформації та соціальних мережах.