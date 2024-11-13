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В Україні спостерігається збільшення попиту на засоби для психічного здоров'я, - дослідження

05.12.2024 / 16:25
Сервіс пошуку та доставки ліків Liki24.com оприлюднив дослідження щодо змін у звичках українців стосовно купівлі медикаментів за останні три роки.

Про це йдеться на сайті Liki24.

https://delo.ua/health/v-ukrayini-maize-udvici-zris-popit-na-antidepresanti-ta-vitamini-439128/

Аналіз, проведений на основі даних понад 12 000 аптек та 2 мільйонів користувачів платформи, демонструє тенденції до зростання витрат на ліки, зміщення попиту та популярність певних категорій препаратів.

Згідно з повідомленням, у 2024 році витрати на іноземні препарати склали 22% від усіх замовлень на платформі, що на 1% більше, ніж у 2023 році. Проте кількість куплених імпортних ліків зменшилася з 38% до 36%.

Загальна напруженість через війну, стресові фактори та сезонні захворювання спричинили збільшення попиту на засоби для психічного здоров'я.

У 2024 році продажі антидепресантів зросли на 46%, а вітамінів та мінеральних комплексів – на 45,5%.

Антидепресанти загалом входять до топ-10 найпопулярніших груп ліків за обсягом замовлень з 24 лютого 2022 року, разом із знеболюючими, ліками від підвищеного тиску, від болю в суглобах і м'язах, а також седативними препаратами.

Поступаються антидепресанти лише препаратам проти грипу (+50%), болю в горлі (+48%) та нежитю (+46%).

З лютого 2022 року до листопада 2024 року найпопулярнішими категоріями залишаються:

  • Анальгетики (для швидкого зняття болю, незамінні в аптечці);
  • Антигіпертензивні (для контролю підвищеного тиску на фоні стресу);
  • Для суглобів і м’язів (полегшують біль і запалення при навантаженнях);
  • Ліки проти нежитю;
  • Препарати для горла;
  • Антисептики (для дезінфекції та профілактики інфекцій);
  • Заспокійливі (допомагають зменшити стрес і тривожність);
  • Антикоагулянти (запобігають тромбам і знижують ризик інсульту);
  • Вітамін D;
  • Антиангінальні (полегшують біль при стенокардії, запобігають інфаркту).

До топ-10 препаратів за обсягами замовлень увійшли: Німесил, Парацетамол, Евказолін Аква, Ібупрофен, Но-шпа та Солпадеїн Актив. Також зріс попит на Калію Йодид, пов'язаний із ядерними загрозами у 2022 році.

ліки
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