Войти | Зарегистрироваться
23:25

пятница,
20 октября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Федоров: росіяни на ТОТ не дають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому

20.10.2023 / 11:14
росіяни на окупованій території (ТОТ) України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"У Мелітополі немає ліків для важкохворих (орфанних) пацієнтів", - сказав мер міста.

За його словами, це стосується і тих, хто отримав паспорт росії. Також найскладніша ситуація торкнулась пацієнтів із гемофілією. Федоров додав, що через санкції в рф скоро не буде цих препаратів.

"За повідомленням місцевих жителів, людей з такою хворобою цинічно відправляють помирати додому", - додав мер міста.

Федоров розповів, що в окупованому Сімферополі людям відмовляють у наданні безкоштовних ліків.

Також у пологових будинках, починаючи з червня місяця, так і не з’явилася вакцина БЦЖ, яка призначена для захисту немовлят і дітей проти важких форм туберкульозу.

Федоров, ліки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 октября
19 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.