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Магера: Рецидивісти перебувають у кращих умовах, аніж службовці, для яких ввели довічний фінмоніторинг

20.10.2023 / 12:16
Політики та громадські діячі виступили проти ухваленого закону про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).

Депутатом Київради від партії "Голос", колишній голови Державної митної служби Максим Нефьодов вважає, що  запропоновані механізми антикорупції наносять величезну шкоду якості держслужби, бо "гарні люди не хочуть/не можуть туди йти".

"Дійшло вже до того, що без жартів на ці закиди відповідають "та і так держслужба неприваблива, ще одне обмеження по ПЕПам вже не істотно щось погіршить", – написав він.

Член Центральної виборчої комісії Андрій Магера вважає, що навіть кримінальні рецидивісти, відсидівши свої строки за вбивства, зґвалтування, розбої і грабежі перебувають у кращих умовах після відбування свого строку покарання у колонії, аніж службовці, для яких ввели довічний фінмоніторинг.

Незалежний експерт, кандидат політичних наук Віктор Андрусів тепер слабо уявляє чесних людей, які тепер захочуть працювати на держслужбі, щоб до кінця життя бути упослідженими, і ще й передати це дітям.

"Але найогидніше в цьому те, що ви, будучи чесною людиною, постійно зазнаєте приниження і підозри в корупції. Фактично, це порушення якоїсь гідності людини, оскільки корупціонерів треба садити в тюрму, а людина, яка ні в чому не звинувачена, немає жити під вічним моніторингом. Тобто ПЕП це людина, яка ніколи не може довести, що вона чесна", – впевнений він.

Член Наглядової ради (представник акціонера) ПАТ "ПКМЗ", АТ "Акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного", АТ "Оріана" Ольга Батова написала, що через довічний фінмоніторинг активні професійні люди з бізнесу більше не підуть працювати на державу, а ті, хто колись працював на державу на відповідних посадах - не зможуть мати нормально працюючий бізнес.

Вона вважає, що Україна порушила свою власну Конституцію та прийняла закон зі зворотною дією в часі.

Нефьодов
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