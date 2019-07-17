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Минюст зарегистрировал новую Таможенную службу

17.07.2019 / 15:16
ГТС, которую возглавляет экс-первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов, получила регистрацию как юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook 16 июля.

"Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефьодов зарегистрировал Государственную таможенную службу", – написала Маркарова.

Напомним, что с 15 июля Нефьодов начал работу на должности главы Государственной таможенной службы и прекращает выполнение обязанностей первого замминистра экономического развития и торговли.

Напомним: в марте 2019 года правительство разделило ГФС на две структуры.

Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.

После проведения двух этапов отбора конкурс на занятие вакантной должности председателя ДМС была заблокирована, поскольку 17 апреля Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность главы таможенной службы, приняв постановление об обеспечении административного иска по делу № 640/6674/19.

В результате 23 апреля Национальное агентство по вопросам государственной службы приостановило конкурс на главу ДМС.

25 апреля суд отклонил ходатайство правительства о разблокировании конкурса.

Кабинет Министров в лице Минюста подал апелляцию.

24 июня Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

25 июня Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.

Источник 

регистрация, Нефьодов, Таможенная служба
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