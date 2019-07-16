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Во Всемирном банке говорят, что нужно остановить стремительный рост "минималки" в Украине

16.07.2019 / 18:12
Во Всемирном банке считают, что в Украине до завершения основных структурных реформ в экономике важно остановить стремительный рост минимальной заработной платы (МЗП).

Об этом в интервью DT.UA сказала экономист Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.

"Сейчас очень важно остановить стремительный рост МЗП до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике. Кроме того, любые повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе пока тоже нежелательны, поскольку в конечном итоге они будут иметь негативные последствия для экономического роста. То есть чистый экономический эффект от них будет отрицательным, - ограниченное количество населения выигрывает от увеличения своих доходов, тогда как остальные экономические агенты пострадают ", - сказала Головач.

Она напомнила, что в 2017 году МЗП фактически удвоили, а в 2018 году - увеличили еще на 30%. Кроме того, и учителя, и врачи получили дополнительные секторальные надбавки.

"В результате заработная плата в госсекторе как процент от ВВП выросла с 9,6 в 2016 году до 11% - в 2018-м (это с учетом зарплат в секторе высшего образования)", - утверждает Головач.

По ее словам, такой рост минимальной зарплаты можно рассматривать как один из факторов роста инфляции давления.

"Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% - это много, а 11 - это очень много. С одной стороны, на эти расходы идут средства, которые могли бы инвестироваться в инфраструктуру, а с другой - они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивого экономического роста и частично являются факторами давления на инфляцию ", - отметила Головач.

Напомним, в Украине с 1 января 2017 года минимальная зарплата выросла до 3200 грн.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине повышена до 3723 грн, с 1 января 2019 - до 4173 грн.

Источник 

Всемирный банк, минималка, Головач
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