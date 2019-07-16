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Военная прокуратура активно расследует турецкую закупку Порошенко раций для армии

16.07.2019 / 14:54
Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре Центрального региона получить от СНБО протоколы и решения по формированию потребности средств радиосвязи иностранного производства.

А также о проведении их испытаний, определении и расчету их стоимости, формированию цены закупки радиостанций по государственному оборонному заказу, получении офсетных компенсаций и прочем.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на судебные материалы.

Речь идет, в частности, о закупке радиостанций турецкого производства "Aselsan", которую в 2017 году украинские чиновники выбрали в противовес израильскому производителю "Elbit Systems".

В апреле 2018 года в журнале "Новое Время" вышло расследование, в котором утверждалось, что чиновники Министерства обороны Украины организовали закупку турецких радиостанций на сумму 100 млн долларов, несмотря на то, что эти станции не прошли испытания, а также не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.

В материалах уголовного производства, которыми располагает проект "Марлин", в частности речь идет о наличии 4-х контрактов, заключенных в течение 2017-2018 годов между госпредприятием "Спецтехноэкспорт" и Министерством обороны Украины на поставку турецкого оборудования. Все соглашения носят конфиденциальный характер.

Также в приведенных материалах говорится о заинтересованности военной прокуратуры внешнеэкономическому контракту, который был подписан в октябре 2017 между ГП "Спецтехноэкспорт" и компанией "Aselsan" в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента Турецкой Республики Раджеп Тайипа Эрдогана.

Напомним: Министерство обороны в марте 2019 года по результатам тендера заключило четыре соглашения о закупке рюкзаков на 36,2 млн грн. Таким образом, Минобороны впервые купило рюкзаки вдвое дешевле "рюкзаков Авакова".

В апреле-2019 ГПУ взялась за кипрскую "прокладку" из-за нанесения ВСУ ущерба на десятки миллионов.

Также в апреле текущего года 22 компании-поставщика питания для армии оштрафовали за сговор на тендерах.

В июле ГБР обнародовало переговоры Минобороны о бракованные бронежилеты.

Источник 

закупка, военная прокуратура, Порошенко
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